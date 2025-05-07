Семьи шехидов посетили город в Турции

При организации Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар" и Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) и партнерстве ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары", группа из 30 членов семей шехидов посетила турецкий город Чанаккале.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первый день визита были посещены "Шехидство 57-го полка", "Мемориал шехидов Чанаккала", "Музей Трои", "Морской музей" и "Мемориал Сейита Онбаши".

Члены семей шехидов прочитали молитвы за упокой душ павших в этих исторических местах и почтили азербайджанских шехидов, в память о которых установлен памятник в Чанаккале.

На второй день визита губернатор города Чанаккала Омер Тораман принял семьи шехидов. Он выразил удовлетворение в связи с визитом азербайджанской делегации и подчеркнул его значение с точки зрения укрепления дружественных и общих ценностей между двумя народами.

Делегация также посетила "Памятник Ататюрку", "Музей Победы", "Музей живой истории Hisart" и "Минный корабль "Нусрет".

Затем состоялась встреча с представителями Ассоциации семей шехидов и ветеранов Чанаккалы. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу продолжения проектов, объединяющих семьи шехидов двух братских стран, а также по расширению будущего сотрудничества.

Отметим, что в рамках четырехдневного визита семьи шехидов посетят места, имеющие историческое и духовное значение, и почтят память героев, оставивших след в общей истории Азербайджана и Турции.