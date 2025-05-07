Ватикан выбирает Папу Римского

7 мая в Святом Престоле начинается конклав (выборы) с целью избрания нового - 267-го главы Римско-католической церкви.

Как передает Day.Az, конклавом руководит итальянский кардинал Пьетро Паролин, занимавший пост государственного секретаря Святого Престола в период понтификата покойного Папы Франциска.

В настоящее время внимание всего мира приковано к этому важнейшему процессу избрания нового Папы. С момента начала конклава на площади Святого Петра собирается множество людей, следящих за цветом дыма, поднимающегося из трубы, установленной на Сикстинской капелле. Наряду с вопросом о том, кто станет новым Папой Римским, также вызывает интерес, сколько времени продлится конклав. Более 5300 журналистов получили аккредитацию для освещения избирательного процесса в Ватикане.

Как проходит избрание Папы Римского?

В Сикстинской капелле начался конклав, в ходе которого 133 кардинала, не достигшие 80-летнего возраста и обладающие правом голосовать, примут участие в избрании 267-го Папы Римского. Каждый бюллетень, использованный в голосовании, подлежит сожжению. Голосование будет проводиться до четырех раз в день до тех пор, пока один из кандидатов не наберет большинство - две трети голосов. Таким образом, для избрания нового Папы необходимо заручиться поддержкой как минимум 89 кардиналов.

Как становится известно о результатах голосования?

О результатах голосования сообщает дым, поднимающийся из трубы, установленной на крыше Сикстинской капеллы. По традиции если кворума нет, то из трубы идет черный дым. В случае избрания нового Папы появляется белый дым и раздается звон колоколов собора Святого Петра.

Согласно каноническому праву, кардинал, набравший необходимое квалифицированное большинство голосов и принявший возложенную на него миссию, становится новым духовным лидером католиков. После избрания новый Папа будет отведен в специальную комнату в храме, где облачится в заранее подготовленные для него одежды. Затем он будет представлен миру с балкона собора Святого Петра как новый Папа Римский.

Кто считается основными кандидатами на пост нового Папы?

Около 1,4 млрд католиков по всему миру с нетерпением ожидают избрания нового лидера. Среди основных кандидатов на пост Папы Римского называются: итальянский кардинал Пьетро Паролин, венгерский кардинал Петер Эрде, американский кардинал Рэймонд Лео Берк, итальянский кардинал Маттео Дзуппи, филиппинский кардинал Луис Антонио Гоким Тагле, итальянский кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, ганский кардинал Питер Терксон, французский кардинал Жан-Марк Авелин, шведский кардинал Андерс Арборелиус, гвинейский кардинал Роберт Сара, мальтийский кардинал Марио Греч, кардинал из Демократической Республики Конго Фридолин Амбонго Бесунгу, американские кардиналы Тимоти Долан и Роберт Фрэнсис Превост.

История конклава

Папа Николай II в 1059 году утвердил правило, согласно которому избрание нового духовного лидера осуществляется коллегией кардиналов. Самый длительный процесс избрания в истории Католической церкви имел место в 1268-1271 годах и длился 1006 дней (2 года и 9 месяцев). Вследствие столь затяжного голосования в 1274 году было принято решение о том, что кардиналы должны пребывать в одном помещении на протяжении всего конклава и не покидать его до избрания Папы.

Самый краткий конклав состоялся в 1503 году и длился всего 10 часов. Первый конклав в Сикстинской капелле прошел в 1492 году.

Напомним, что духовный лидер католиков и глава Римско-католической церкви Папа Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Доме Святой Марфы в Ватикане. Усопший Хорхе Марио Бергольо стал первым Папой, избранным из Америки и Южного полушария.