https://news.day.az/officialchronicle/1751049.html Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь То Лам приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнерства Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли "Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь То Лам приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнерства
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли "Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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