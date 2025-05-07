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Президент Ильхам Алиев и Генеральный секретарь То Лам приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнерства

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли "Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.