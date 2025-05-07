Вниманию желающих совершить хадж

Первая в этом году группа паломников из Азербайджана отправится в хадж 25 мая.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы в связи с хаджем Вюсал Джахангири.

Он сообщил, что отправка других групп паломников также будет осуществляться поэтапно.

"В этом году количество квот определено в диапазоне 1200-1300", - сказал представитель УМК.

Отметим, что стоимость пакета хаджа на 1 человека составляет 5950 долларов США. Отправка паломников будет осуществляться воздушным транспортом.

Необходимые документы для отправки в хадж:

1. Общегражданский паспорт (срок действия не менее 1 года);

2. Копия удостоверения личности;

3. 2 цветных фотографии на белом фоне размером 5 см × 5 см (женщины в темном хиджабе);

4. Справка о здоровье.