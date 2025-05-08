https://news.day.az/officialchronicle/1751262.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVIII Евразийского экономического саммита Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVIII Евразийского экономического саммита, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVIII Евразийского экономического саммита
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVIII Евразийского экономического саммита, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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