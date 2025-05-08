Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVIII Евразийского экономического саммита

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам XXVIII Евразийского экономического саммита, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.