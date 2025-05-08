https://news.day.az/tourism/1751213.html Задержаны два рейса AZAL в Москву Запланированные рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) из Баку в Москву (Россия) под номерами J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") отложены из-за действующих ограничений на некоторых участках маршрута. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе AZAL.
Задержаны два рейса AZAL в Москву
Запланированные рейсы авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) из Баку в Москву (Россия) под номерами J2-181 (аэропорт "Домодедово") и J2-807 (аэропорт "Внуково") отложены из-за действующих ограничений на некоторых участках маршрута.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе AZAL.
Было отмечено, что AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и принимает все меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут своевременно информированы о возможных изменениях.
Для получения дополнительной информации пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте: [email protected].
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