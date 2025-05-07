В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о французской наглости.

Day.Az представляет публикацию:

Во Франции скоро начнутся торжества по случаю 80-летия Победы над фашизмом. Праздник - священный для всего цивилизованного мира. Почти для всего. Ведь, как выяснилось, для французских властей важнее продемонстрировать свою мелочную злобу, чем проявить уважение к памяти.

На мероприятия пригласили всех - от Антарктиды до Зимбабве. Почти всех. А вот одно посольство в Париже почему-то не получило приглашения. Угадайте какое? Конечно, Азербайджана. Ошибка? Вряд ли. Это откровенное, демонстративное хамство, мелкая дипломатическая пакость, в типичном стиле нынешнего Парижа.

Франция очень любит говорить о "ценностях", о свободе, равенстве, братстве. Но это все заканчивается, когда речь заходит об Азербайджане. Ну раз уж у французских властей такая короткая память, просто напомним на всякий случай: Ахмедия Джебраилов - азербайджанец, герой французского Сопротивления. Спасал французов от фашистов, прошёл концлагеря, рисковал жизнью. Он сражался плечом к плечу с французами за их свободу, за их честь, за их страну.

Прошло 80 лет - и что мы видим? Франция официально игнорирует представителей страны-героя. Это даже не лицемерие. Это уже плевок в лицо памяти, в лицо истории. Это просто позор!

Видимо, нынешней Франции герои не нужны. Ей нужнее провокаторы и карманные "борцы за свободу".