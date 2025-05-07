Джейхун Байрамов обсудил с Президентом Ирака многостороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился в Багдаде с Президентом Иракской Республики Абдель Латифом Джамалом Рашидом.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в аккаунте МИД Азербайджана в социальной сети.

Было отмечено, что на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираком. На встрече состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений, в том числе в сфере торговли, инвестиций, энергетики, туризма и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Подчеркнуто усиление сотрудничества в рамках таких многосторонних платформ, как ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Министр Джейхун Байрамов также подробно рассказал об усилиях по восстановлению региона после конфликта и мирной повестке.

Обе стороны подтвердили важность углубления партнерства, основанного на взаимном уважении и общих ценностях.