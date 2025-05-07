В Грузии выбрали нового председателя правящей партии

Ираклий Кобахидзе снова возглавил правящую партию Грузии "Грузинская мечта".

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, это решение было принято сегодня. Кобахидзе уже занимал пост председателя партии в период с 2021 по 2024 год.

Ранее, 25 апреля, Ираклий Гарибашвили объявил о своем уходе из политики и отказе от руководства партией.