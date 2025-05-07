Проливные дожди вызвали подтопление в Гаджигабуле

В результате проливных дождей в Гаджигабульском районе произошло подтопление отдельных территорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, сообщение об этом поступило на горячую линию 112.

На место происшествия были оперативно направлены подразделения Муганского регионального центра МЧС.

Сотрудники продолжают работы по отведению воды и принятию необходимых мер по обеспечению безопасности.

Также сообщается, что водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах эвакуировали двух человек, оказавшихся в затруднительном положении на ферме недалеко от села Гарасу.