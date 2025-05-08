Армения снова проиграла здравому смыслу

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Текст новой Конституции Армении будет готов через десять месяцев. Об этом сообщила журналистам министр юстиции РА Србуи Галян.

По ее словам, документ сейчас в стадии проработки, обсуждаются различные варианты текста. Однако окончательного решения пока не принято. Она также объявила, что вопрос изъятия из Конституции ссылки на Декларацию о независимости не обсуждался.

Ну все, армянские реваншисты, сепаратисты и прочие асоциальные элементы могут спать спокойно - территориальные претензии к Азербайджану в Основном законе Армении останутся.

Хотя не исключено, что нынешние комментарии лишь преследуют цель не разжигать заранее страсти. Ведь армянскому нездравомыслящему обществу наплевать, что там записано в Конституции и что будет изменено. Для реваншистских кругов, подогревающих страсти, главное, чтобы правительство не лишило их "конституционного права" претендовать на чужие земли. Пока что эти банды действуют как бы в рамках закона, так как в Конституции Армении черным по белому прописано, что основана армянская государственность на присоединении азербайджанских территорий. Следовательно, террористы, сепаратисты и реваншисты как бы выполняют "волю народа". Если же отсылка к Декларации о независимости будет устранена, все эти кочаряны, саргсяны, шахраманяны и прочие зрбазаны стройным клином отправятся под уголовную ответственность за разжигание вражды и насаждение ненависти. Пока же насаждение ненависти и разжигание вражды в Армении называется "патриотизмом". И все благодаря Конституции.

Никол Пашинян прекрасно осознает необходимость устранения этой червоточины. Он несколько раз пытался говорить об этом, но после поднимавшейся истерики и безумных обвинений, отступал. Тем не менее, понимание имеется, и это уже немало.

В середине апреля, общаясь с журналистами в парламенте, премьер-министр Армении прямо заявил, что в тексте новой Конституции страны не должно быть ссылки на Декларацию о независимости, которая включает упоминание территорий Азербайджана.

"Изучив текст Декларации о независимости, я говорил, что, на мой взгляд, он о том, что не может быть независимой Республики Армения, государственности Армении. Это просто невозможно. И если я это говорю, значит, я не могу сказать, что в новой Конституции Армении должна быть отсылка на Декларацию о независимости. Напротив, я могу сказать, что в новой Конституции Армении не должно быть отсылки на Декларацию о независимости", - сказал Пашинян, добавив в качестве лазейки для отступления, что "решать народу Армении".

Можно понять страхи Никола Пашиняна, которого реваншистская оппозиция обвиняет в выполнении приказов из Баку. На самом деле, то, что говорит азербайджанская сторона, это не приказ, а условие, выполнение которого позволит Армении встать на путь цивилизованного развития и стать частью цивилизованного мира. И да, конечно же, выбор за армянским народом. Если ему нравится жить в тупике и изоляции, если его устраивает, что его страна продолжает негласно считаться нерукопожатной и не обладает суверенитетом, - на здоровье, пусть так все и остается. Главное, чтобы нашим соседям спокойно спалось и хорошо переваривалось.

После слов генпрокурора в армянском медиа-пространстве эйфория - реваншисты считают, что дожали премьера и тот передумал таки удалять из Конституции. Правда, впереди еще десять месяцев, и много чего может перемениться.

В любом случае, затягивание вопроса и откладывание референдума на 2027 года не пойдет на пользу Армении. Значит, в регионе еще два года не стоит ожидать гарантированного мира. И это удар, в первую очередь, по Армении. Не по нам.