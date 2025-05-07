Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама

7 мая первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Но Фон Ли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.