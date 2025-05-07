https://news.day.az/officialchronicle/1751057.html Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама - ФОТО 7 мая первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Но Фон Ли. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама - ФОТО
7 мая первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с супругой Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Но Фон Ли.
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