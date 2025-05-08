7 мая 2025 года Капитал Банк начал прием заявок на приобретение облигаций общим объемом 30 миллионов манатов. Подписка доступна во всех филиалах и отделениях банка и продлится до 21 мая 2025 года.

Облигации номинированы в манатах и имеют годовую доходность 11%. Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 манатов. Процентные выплаты осуществляются ежемесячно - каждые 30 дней, а срок обращения облигаций составляет 1 год.

Это выгодное предложение на финансовом рынке предоставляет инвесторам возможность получать стабильный ежемесячный доход. Обращаем внимание, что все комиссии, связанные с подпиской на облигации, полностью покрываются банком.

Kapital Bank - первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиалов и 54 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.