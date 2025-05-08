На этих территориях не будет газа

Сегодня, 8 мая, в ряде населённых пунктов Азербайджана временно приостановят подачу природного газа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно заявлению, начиная с 09:00, в связи с ремонтными работами на линии, подающей газ в посёлок Сахиль Гарадагского района Баку, а также из-за устранения утечки на магистральном газопроводе высокого давления "Гарадаг - Сумгайыт", будет временно ограничено газоснабжение в самом посёлке Сахиль и в некоторых частях Сумгайыта. В частности, речь идёт о территории городка бывших вынужденных переселенцев и пяти промышленных предприятий, находящихся в районе станции Сумгайыт.

Кроме того, Служба эксплуатации газовых сетей Нахчыванской Автономной Республики проинформировала о временном прекращении подачи газа в Бабекском районе. Причина - запланенные работы по замене корродированных подземных труб диаметром 219 мм на наземные. С 09:00 газоснабжение будет приостановлено в городе Бабек, селе Гошадизе, одной из воинских частей и Нахчыванском международном аэропорту.