Мужчина с ножом совершил нападение в метро Токио в Японии. В результате оказалась ранена женщина, сообщил телеканал NHK со ссылкой на городскую полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Женщина получила ранения после того, как мужчина устроил поножовщину на станции метро в Токио", - рассказали стражи порядка.

Как уточнили в полиции, подозреваемый взят под стражу. Ведется расследование, выясняются мотивы нападавшего. Подробностей о состоянии пострадавшей и личности мужчины, устроившего поножовщину, не приводятся.