https://news.day.az/world/1751073.html Мужчина устроил поножовщину в метро Японии, есть пострадавший Мужчина с ножом совершил нападение в метро Токио в Японии. В результате оказалась ранена женщина, сообщил телеканал NHK со ссылкой на городскую полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Женщина получила ранения после того, как мужчина устроил поножовщину на станции метро в Токио", - рассказали стражи порядка.
Мужчина устроил поножовщину в метро Японии, есть пострадавший
Мужчина с ножом совершил нападение в метро Токио в Японии. В результате оказалась ранена женщина, сообщил телеканал NHK со ссылкой на городскую полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Женщина получила ранения после того, как мужчина устроил поножовщину на станции метро в Токио", - рассказали стражи порядка.
Как уточнили в полиции, подозреваемый взят под стражу. Ведется расследование, выясняются мотивы нападавшего. Подробностей о состоянии пострадавшей и личности мужчины, устроившего поножовщину, не приводятся.
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