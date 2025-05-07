Раскрыты тайные переговоры Сирии и Израиля

Сирия и Израиль ведут тайные переговоры при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Объединенные Арабские Эмираты организовали канал для переговоров между Израилем и Сирией, (...) поскольку новые власти Сирии ищут региональную помощь для урегулирования все более враждебных отношений со своим южным соседом", - утверждается в публикации.

По данным агентства, непрямые контакты направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на укрепление доверия между Сирией и Израилем, которые не имеют официальных дипломатических отношений друг с другом. Канал связи между странами был создан вскоре после визита сирийского лидера Ахмеда Аш-Шараа в ОАЭ, который состоялся 13 апреля.