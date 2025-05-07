2025 год станет ключевым для адаптации к изменению климата

В Копенгагене началась встреча по вопросам климата с участием лидеров и министров со всего мира для определения курса переговоров на COP30 в Бразилии.

Как сообщает в среду Day.Az, встреча проходит под председательством министра энергетики, коммунальных услуг и климата Дании Ларса Огарда вместе с назначенным президентом COP30, послом Андре Корреа ду Лаго из Бразилии и передающим свой пост главой COP29 Мухтаром Бабаевым из Азербайджана.

На открытии встречи было отмечено, что на СОР29, состоявшейся в ноябре 2024 года в Баку, почти 200 Сторон достигли важных результатов в рамках Бакинского пакта о климатическом единстве, активизируя действия по борьбе с изменением климата, укрепляя устойчивость и продвигаясь в предоставлении и мобилизации средств для тех, кто больше всего в них нуждается. К основным достижениям относятся Соглашение о новой коллективной количественной цели (NCQG) по финансированию борьбы с изменением климата, введение в действие Фонда для компенсации потерь и ущерба и завершение разработки правил углеродного рынка в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения. Самое главное, СОР29 подтвердила, что многосторонность может дать ощутимые результаты, когда страны действуют сообща. Коллективные усилия всех Сторон возобновили глобальную приверженность действиям по борьбе с изменением климата в духе солидарности и устойчивости.

Теперь необходимо переключить внимание на то, чтобы превратить эти результаты в реальный прогресс. Климатический кризис требует решительных и ускоренных глобальных действий. Успешная COP30 будет зависеть от готовности международного сообщества поддерживать и укреплять многосторонний климатический режим, доносить абстракцию процесса Рамочной Конвенции ООН об изменении климата до реальной жизни людей и улучшать глобальное управление для ускорения реализации Парижского соглашения и его целей.

Выступивший на встрече представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, председатель 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 Мухтар Бабаев отметил, что в стремительно меняющемся мире, где все страны сталкиваются с климатическим кризисом, крайне важно, чтобы все часто об этом говорили, конструктивно сотрудничали и вместе двигались вперед: "В эти сложные времена нас воодушевляет поддержка, которую мы видим от тех, кто присоединился к нам сегодня.

Мы знаем, что вместе мы многого достигли. До Парижского соглашения мир двигался к потеплению более чем на 4 градуса. Нам еще предстоит пройти долгий путь. Но мы должны признать, что добились прогресса. В Баку мы пошли дальше. На COP29 мы еще раз доказали, что мир может договориться, а процесс может принести результаты. Согласно новому обязательству развивающимся странам предоставляется климатическое финансирование в размере 1,3 триллиона долларов США в год. И мы закрыли Парижский свод правил, который будет направлять нас в следующем десятилетии. В то же время мы должны быть честны относительно реалий, разворачивающихся в мире сегодня и способствующих растущей неопределенности. Мы не должны позволять, чтобы страх овладевал или создавал впечатление, что мы упускаем из виду возможность действий по борьбе с изменением климата. Мы не должны оставлять места для сомнений относительно ценности, которую мы предоставляем. Действия по борьбе с изменением климата не должны быть поставлены под угрозу ради других проблем и приоритетов. Они не являются оправданием для действий. Потому что климатический кризис не будет ждать, пока мы решим другие проблемы. Он требует действий сейчас. Решения всех проблем, включая климатический кризис и выполнение других приоритетов, должны продвигаться рука об руку, работая над исцелением нашей планеты и повышением безопасности и благополучия каждого человека. В противном случае мы испытаем сожаление от того, что не воспользовались возможностями для осуществления действий. Будем сожалеть, что не предотвратили сильнейшее потепление. Как председатель COP29, мы полны решимости сыграть свою роль в повышении осведомленности и мобилизации поддержки для реализации действий, необходимых для обеспечения эффективной реализации. Мы считаем, что после нескольких напряженных месяцев сейчас самое время переориентироваться. Нам нужно сосредоточиться на шагах, необходимых для сохранения многосторонней системы", - отметил Мухтар Бабаев.

Подчеркнув, что в настоящее время председательство СОР29 сосредоточено на поддержке бразильских коллег, М.Бабаев сказал: "Для Азербайджана руководство и поддержка Президента Ильхама Алиева, были необходимы для того, чтобы наша страна провела COP29 и инвестировала в борьбу с изменением климата. И Президент Бразилии Лула да Силва также подает пример. Нам нужно, чтобы все наши лидеры играли такую же активную роль. Нам необходимо также поддерживать межправительственное взаимодействие на международной арене. На весенних встречах в Вашингтоне мы столкнулись со многими конкурирующими проблемами. Внимание к проблеме изменения климата рискует исчезнуть из повестки дня. Однако каждый должен сыграть свою роль в возвращении климатического кризиса в центр внимания на международной арене и представлении конкретных планов по выполнению обещаний, данных до сих пор. Это касается всех заинтересованных сторон, включая негосударственные институты, такие как Многосторонние банки развития и другие финансовые организации. Неспособность решить климатический кризис не обеспечит более светлого будущего или не защитит нашу планету. На правительственном уровне нам нужны государственные инициативы. Далее мы должны сосредоточиться на выполнении данных обещаний. В Баку мы достигли исторического результата. Обязательство мобилизовать не менее 300 миллиардов долларов в год к 2035 году будет иметь важное значение для поддержки развивающегося мира. Это была коллективная цель и нам необходимо ее достичь коллективными усилиями.

Наконец, нам нужно сосредоточиться на достижении ключевых и ранних результатов. На фоне международных проблем они помогут нам вернуть себе инициативу. Цель в 300 миллиардов к 2035 году может показаться далекой. Но мы должны помнить о первоначальной цели, которую мы себе поставили. Мы договорились, что к 2030 году мы как минимум утроим перевод средств из официальных фондов РКИК ООН, таких как Зеленый климатический фонд и Глобальный экологический фонд. Это был ключевой результат для многих стран, и его необходимо уважать. Нам нужно подготовить эти финансовые прогнозы и планы на предстоящие пять лет сейчас. И эта первоначальная цель будет критическим показателем того, находимся ли мы на пути к цели 2035 года. Но самый непосредственный результат, на котором каждый из нас должен сосредоточиться, - это следующее поколение климатических планов.

Нам всем нужно представить наши Национальные планы по адаптации (НПА) не позднее сентября и первые двухгодичные отчеты о прозрачности. Вместе они могут заставить нас двигаться вперед. Настало время сосредоточиться на том, чтобы следовать за лидерством Бразилии на СОР30 в решении проблем климатического кризиса", - заключил М.Бабаев.

Президент СОР30 Андре Корреа ду Лаго призвал международное сообщество объединить усилия в борьбе с изменением климата ради прогресса человечества. На недавнем Петерсбергском климатическом диалоге генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к продолжению коллективных действий по климату в условиях глобальной неопределенности и призвал страны представить 1,5°C согласованные на уроне 1,5°C Определяемый на национальном уровне вклад с общеэкономическими целями, к сентябрю. "Мы должны серьезно отнестись к этим призывам, чтобы избежать и подготовиться к наихудшим последствиям изменения климата, одновременно используя возможности, которые климатический переход предлагает тем, кто готов взять на себя инициативу в низкоуглеродном, устойчивом к изменению климата и устойчивом будущем", - сказал президент СОР30.

2025 год знаменует собой поворотный момент - десять лет с момента принятия Парижского соглашения и середину этого критического десятилетия для действий по борьбе с изменением климата. Этот год также знаменует собой веху для механизма целей Парижского соглашения. Растущее воздействие экстремальных климатических явлений во всем мире напоминает нам, что 2025 год также должен стать поворотным моментом для продвижения адаптации к изменению климата и предоставления Национальных планов адаптации (NAP).

В этом контексте СОР30 предоставляет уникальную возможность поразмышлять о том, как систематически связывать участников, процессы и механизмы как внутри, так и за пределами РКИК ООН, чтобы устранить эти пробелы в ключевых элементах Парижского соглашения - смягчение последствий, адаптация, финансы, технологии и наращивание потенциала - в соответствии с видением СОР30 "Южного креста".

Было отмечено, что менее чем за семь месяцев до СОР30 в Белене у Сторон есть решающая возможность ускорить климатические амбиции и действия. Эта встреча высокого уровня для откровенного разговора о том, как расширить и ускорить действия по борьбе с изменением климата. Копенгагенская конференция министров по климату нацелена на укрепление политического взаимодействия, укрепление усилий по реализации и сохранение динамики на пути к COP30.

В рамках двухдневной встречи на пленарных и секционных форматах участники будут вести откровенные и конструктивные беседы о состоянии дел и ожиданиях прогресса, основанного на решениях Бакинского пакта единства и Консенсуса ОАЭ в отношении ряда ключевых вопросов глобальной климатической повестки дня, а именно Определяемые на национальном уровне вкладов; справедливого перехода; финансы; адаптация и устойчивость; а также реализация Глобального подведения итогов.