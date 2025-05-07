https://news.day.az/world/1750967.html В Москве эвакуировали торговый центр - ВИДЕО В Москве эвакуировали работников и посетителей ТЦ "Мегаполис" у станции метро "Технопарк". Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Москвач", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам очевидцев, всех вывели из здания, на место уже прибыли оперативные службы. О причинах эвакуации пока не сообщали.
В Москве эвакуировали торговый центр - ВИДЕО
В Москве эвакуировали работников и посетителей ТЦ "Мегаполис" у станции метро "Технопарк". Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Москвач", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам очевидцев, всех вывели из здания, на место уже прибыли оперативные службы. О причинах эвакуации пока не сообщали.
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