В Москве эвакуировали торговый центр

В Москве эвакуировали работников и посетителей ТЦ "Мегаполис" у станции метро "Технопарк". Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал "Москвач", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам очевидцев, всех вывели из здания, на место уже прибыли оперативные службы. О причинах эвакуации пока не сообщали.