Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество ряда сфер

8 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с государственным визитом в нашей стране Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Ламом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

В ходе встречи А.Асадов отметил важность переговоров, проведенных в рамках визита между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом. Выражена убежденность в том, что данные переговоры, а также подписание солидного пакета двусторонних документов, охватывающих различные сферы сотрудничества, откроют новую страницу в истории межгосударственных связей двух дружественных стран.

Подчеркнуто, что азербайджано-вьетнамские отношения имеют очень древние и богатые традиции.

Основу взаимоотношений заложили Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и первый Президент Вьетнама Хо Ши Мин. Посещение Азербайджана президентом Хо Ши Мином в 1959 году и визит Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году положили начало дружбе между двумя народами.

Особо отмечено, что именно после визита Гейдара Алиева советское руководство оказало Вьетнаму экономическую и научно-техническую помощь, а тысячи азербайджанских специалистов были направлены во Вьетнам, чтобы помочь послевоенному восстановлению инфраструктуры и нефтяной промышленности страны.

Подчеркнуто, что в советский период около 5 тысяч вьетнамцев получили образование в Азербайджане.

Констатирована важность открытия в рамках визита То Лама выставки, посвященной Хо Ши Мину, и его бюста в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

Отмечено, что, продолжая наследие, заложенное Гейдаром Алиевым и Хо Ши Мином, сегодня руководство обеих стран демонстрирует политическую волю для укрепления дружественных отношений.

В частности, значительный вклад в развитие связей и повышение уровня доверительного сотрудничества внес государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам в 2014 году.

Выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Азербайджаном и Вьетнамом как в двустороннем формате, так и на многосторонней основе в рамках международных организаций.

Высоко оценен уровень диалога и эффективного взаимодействия между партией "Новый Азербайджан" и Коммунистической Партией Вьетнама. Отмечено, что правящие партии всегда поддерживали дружественные контакты и играли важную роль в укреплении взаимного доверия между двумя странами.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития азербайджано-вьетнамского сотрудничества в различных областях, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

Достигнута договорённость о проведении следующего заседания Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Вьетнамом в Ханое.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам пригласил Премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова совершить визит во Вьетнам от имени Премьер-министра Вьетнама.