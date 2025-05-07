"Инопланетная" кошка покорила соцсети

В сети активно обсуждают короткое видео, на которое попала кошка с очень необычным окрасом. Пользователи предполагают, что она имеет витилиго - нарушение пигментации, характеризующееся появлением белых пятен на коже.

Как передает Day.Az, пользователь американского сайта Reddit с ником thepoylanthropist поделился роликом, на котором можно увидеть рыжее животное с белыми и черными пятнами. Кроме того, шерсть на задней половине его тела имеет преимущественно белый цвет. Автор предположил, что на видео - черепаховая кошка:

"Эта кошка с четырьмя различными окрасами, которую часто называют "мозаичной", имеет один из самых редких среди кошачьих узоров шерсти".

Популярный пост собрал более 400 комментариев. Пользователи предположили, что на самом деле животное имеет окрас под названием калико. На белом меху таких котов преобладают пятна двух других цветов:

"Похоже, у нее витилиго".

"Это не "мозаичная" кошка. Она имеет только три цвета, а не четыре. Это калико с витилиго. Хорошее название для приманки, чтобы заставить кого-то его исправить. Со мной это сработало".

"Сначала я подумал, что это обезьяна...".

"Это калико с витилиго".

"Кошка, которая покончила с расизмом!".

"Выглядит так, будто она пользовалась чьими-то средствами для загара".