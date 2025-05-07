Памяти Мухтара Дадашева

Одним из деятелей искусства, оставивших достойный след в истории нашего кино и увековечившихся в памяти глубоким содержанием своего творчества, является известный режиссер, народный артист Мухтар Дадашев. Он, будучи мастером операторского дела, также проявил себя как кинорежиссер. Документальные фильмы, снятые им, являются настоящей кинохроникой нашей истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня исполняется 27 лет со дня смерти народного артиста, кинорежиссера, сценариста, актера и оператора Мухтара Дадашева.

Он родился 11 сентября 1913 года в Баку. С раннего возраста судьба направила его путь к великому храму искусства. Так, он сыграл роль Гюндуза в спектакле "Севиль" выдающегося драматурга Джафара Джаббарлы на сцене Академического национального драматического театра. Это открыло новые страницы в его жизни. В его сердце возникло желание работать с выдающимися мастерами искусства. В 1929 году он начал работать в Театре юного зрителя в качестве ассистента режиссера. Одновременно играл небольшие роли в спектаклях. В 1931 году устроился ассистентом оператора на киностудию. Участвовал в съемках ряда документальных и художественных фильмов. В 1933 году отправился в Москву для получения высшего образования по операторскому делу. Там также принимал участие в съемках нескольких фильмов. После окончания учебы с большими надеждами вернулся на родину и продолжил работу оператором на киностудии.

Главные общественно-политические события времени стали основными темами его документальных фильмов. В таких фильмах, как Ana yurdum, Azərbaycan, Arazın o tayında, Sabir, Kür, Səadət yolu ilə и других, природа родины и исторические личности были воспеты на киноязыке.

Он, говоря о кино, утверждал: "Кино - это зеркало жизни. Как сказал Сабир, это чудо, способное отразить "прямое - прямо, кривое - криво". Оно должно быть в руках духовно чистых, талантливых и профессиональных людей, посвятивших себя искусству". И действительно, он был искренне привержен кинематографу. Индивидуальность отчетливо прослеживается в его экранизациях. В фильме Arazın o tayında, снятом в 1953 году, он затронул проблему, вдохновленную идеей единого Азербайджана.

Мухтар Дадашев был ассистентом оператора в фильме "Аршин мал алан", снятом в 1945 году. Народная артистка Лейла Бадирбейли, говоря о съемках этого фильма, характеризовала Мухтара Дадашева как мастера, способного проникнуть во внутренний мир актера. Художественные фильмы Kəndlilər, Yeni horizont, Vətən oğlu, Sualtı qayıq T-9 также воплотились в жизнь через его операторскую камеру.

Как постановочный режиссер он дебютировал с художественным фильмом Qanun naminə. Сценарий фильма, снятого по повести народного писателя Сулеймана Рагимова "Мехман", он также написал сам. Хотя главную роль исполнил приглашенный актер (Бимбулат Ватаев из Северной Осетии), в фильме снимались многие выдающиеся деятели искусства: Адиль Искендеров, Рза Тахмасиб, Мустафа Марданов, Наджиба Меликова, Насиба Зейналова, Хаджибаба Багиров...

Фильм Мухтара Дадашева Bakıda küləklər əsir - одно из ценных произведений военной тематики. Еще в 1943 году он снял документальный фильм Bakı döyüşür на военную тематику. Интересно, что в этом фильме он запечатлел С. Вургуна, У. Гаджибейли, химика Ю. Мамедалиева, нефтяников Г. Алиева, А. Нематулла, Р. Рустамова и других. Позже он расширил этот фильм и снял его под названием Bakı-42. Но талантливый режиссер не завершил свою фантазию и на этом. Наконец, в 1974 году он снял художественный фильм Bakıda küləklər əsir и добился желаемого. В фильме мастерски отражен героизм нашего народа в тылу и на фронте в годы войны, бдительность героических разведчиков в разоблачении шпионов, предотвращение взрывов нефтяных месторождений Баку благодаря их мужественным операциям.

Он также был исследовательским режиссером. Для съемок исторических фильмов собирал богатый материал, а затем переносил его на пленку. Так было и во время съемок документального фильма "Нариман Нариманов" (1966). Кадры с выступлением Н. Нариманова на Генуэзской конференции он нашел в одном из московских архивов. Затем воспроизвел эти кадры в фильме.

Творчество Мухтара Дадашева охватывает более 50 лет азербайджанского кино. Его фильмы демонстрировались во многих странах мира. Его фильм Səadət yolu ilə был удостоен золотой медали на Всесоюзном фестивале в Москве, а фильм "Нариман Нариманов" получил специальную премию на фестивале в Тбилиси. Напряженный и творческий труд деятеля искусства был высоко оценен государством. Он был удостоен званий заслуженный деятель искусств, народный артист, ордена "Шохрат". Был лауреатом Государственной премии.

Скончавшийся 7 мая 1998 года мастер искусства и сегодня с уважением и любовью вспоминается любителями искусства. Его фильмы бережно сохраняются как национальное и духовное достояние нашего народа.