Пашинян набросился на депутата в парламенте Армении

В Национальном собрании Армении сегодня произошёл очередной истеричный: между премьер-министром Николом Пашиняном и одним из депутатов вспыхнула острая перепалка, которая едва не переросла в физическое столкновение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Инцидент произошёл во время пленарного заседания. Депутат подверг правительство резкой критике, что вызвало бурную реакцию со стороны Пашиняна.

По словам очевидцев, Пашинян был настолько раздражён, что предпринял попытку подойти к оппоненту в явно агрессивной манере - ситуацию пришлось разрядить усилиями других парламентариев.

Личность депутата и причины конфликта не раскрываются.

Отметим, что в последние недели обстановка в армянской политике остаётся крайне напряжённой: на фоне протестов и растущей оппозиционной активности конфликты между властями и оппозицией обостряются с каждым днём.