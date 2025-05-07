В Азербайджане установлены новые государственные пошлины

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, органы, осуществляющие контроль за соблюдением условий лицензии и разрешения, обязаны применять в дополнение к мерам административного воздействия, предусмотренным нормативными правовыми актами, контрольно-надзорные мероприятия (оказание методической помощи владельцам лицензии (разрешения), проводить просветительскую работу относительно требований законодательства и мерах ответственности за нарушение этих требований, предоставлять консультирование и т.д. для обеспечения соблюдения владельцами лицензий (разрешений) условий лицензий и разрешений.

Так, расширяется перечень видов деятельности, требующих лицензирования (за исключением случаев, вытекающих из госбезопасности).

Согласно действующему законодательству, установка и эксплуатация объектов сжиженного и природного газа считается видом деятельности, требующим лицензии. С изменениями указанная статья была приведена в новой редакции и включает перечень видов деятельности, для которых требуется лицензия на установку и эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения.

Согласно законопроекту о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", устанавливается государственная пошлина за выдачу лицензии на установку и эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения. Так, государственная пошлина за выдачу лицензии на установку объектов заправки и газоснабжения составит 1 100 манатов, а государственная пошлина за выдачу лицензии на эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения - 2 500 манатов.

Глава государства также подписал указ в связи с этим документом.