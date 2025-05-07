Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с премьером Ирака

7 мая 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Ирак встретился с премьер-министром этой страны Мухаммедом Шиа Аль-Судани.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе встречи были обсуждены различные аспекты азербайджано-иракского сотрудничества, текущая ситуация на Ближнем Востоке, а также другие вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

С удовлетворением было отмечено, что несмотря на то, что основа дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираком была заложена после восстановления нашей независимости, история отношений между нашими народами уходит в глубину веков. С целью сохранения этой динамики была подчеркнута важность увеличения взаимных визитов и контактов на всех уровнях.

На встрече были обсуждены политические, экономические, гуманитарные аспекты сотрудничества, отмечено, что существуют хорошие возможности для расширения двустороннего сотрудничества и обе стороны заинтересованы в этом.

Говоря о текущей ситуации на Ближнем Востоке, и в частности в секторе Газа, стороны выразили надежду на мирное урегулирование конфликта. Еще раз была отмечена поддержка Азербайджаном решения израильско-палестинского конфликта на основе норм международного права, в том числе принципа "двух государств" в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Были отмечены председательство Азербайджана в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), важность успехов, достигнутых в рамках COP29.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, разминировании, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что двусторонние переговоры по тексту мирного договора, инициированные нашей страной, завершены, но для подписания этого договора, который станет гарантией стабильного мира в регионе, важно прекращение продолжающихся территориальных претензий к нашей стране в конституции Армении и ряде других законодательных актов этой страны.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.