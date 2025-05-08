https://news.day.az/world/1751129.html В небе Японии взорвался метеор - ВИДЕО На видео из японского Амори виден яркий метеор и слышна ударная волна от взрыва метеора в атмосфере. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В небе Японии взорвался метеор - ВИДЕО
На видео из японского Амори виден яркий метеор и слышна ударная волна от взрыва метеора в атмосфере.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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