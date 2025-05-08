https://news.day.az/world/1751193.html Венесуэла хочет в БРИКС Венесуэла не отказывается от планов вступить в БРИКС и будет стремиться стать полноправным членом объединения. Об этом заявил ТАСС глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто, передает Day.Az. "Да", - ответил он на соответствующий вопрос. Он также добавил, что Венесуэла "готова работать со всеми странами БРИКС".
Венесуэла хочет в БРИКС
Венесуэла не отказывается от планов вступить в БРИКС и будет стремиться стать полноправным членом объединения. Об этом заявил ТАСС глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто, передает Day.Az.
"Да", - ответил он на соответствующий вопрос. Он также добавил, что Венесуэла "готова работать со всеми странами БРИКС".
7 мая в Москву прибыл лидер Венесуэлы Николас Мадуро, это его восьмой визит в Россию. По итогам переговоров главы Боливарианской Республики с российским президентом Владимиром Путиным состоялось подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
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