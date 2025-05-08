Венесуэла хочет в БРИКС

Венесуэла не отказывается от планов вступить в БРИКС и будет стремиться стать полноправным членом объединения. Об этом заявил ТАСС глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто, передает Day.Az.

"Да", - ответил он на соответствующий вопрос. Он также добавил, что Венесуэла "готова работать со всеми странами БРИКС".

7 мая в Москву прибыл лидер Венесуэлы Николас Мадуро, это его восьмой визит в Россию. По итогам переговоров главы Боливарианской Республики с российским президентом Владимиром Путиным состоялось подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.