https://news.day.az/economy/1750881.html Советник председателя ЦБА освобожден от занимаемой должности Советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев освобожден от занимаемой должности. Информацию об этом подтвердили Day.Az в ЦБА. Отметим, что Зия Алиев был назначен на эту должность в феврале 2025 года. До этого он исполнял обязанности генерального директора данного учреждения.
Советник председателя ЦБА освобожден от занимаемой должности
Советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев освобожден от занимаемой должности.
Информацию об этом подтвердили Day.Az в ЦБА.
Отметим, что Зия Алиев был назначен на эту должность в феврале 2025 года.
До этого он исполнял обязанности генерального директора данного учреждения.
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