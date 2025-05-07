Советник председателя ЦБА освобожден от занимаемой должности

Советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев освобожден от занимаемой должности.

Информацию об этом подтвердили Day.Az в ЦБА.

Отметим, что Зия Алиев был назначен на эту должность в феврале 2025 года.

До этого он исполнял обязанности генерального директора данного учреждения.