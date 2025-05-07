https://news.day.az/sport/1751040.html "Азеррейл" продлил контракты с двумя легионерами Мужская волейбольная команда "Азеррейл" продлила контракты с двумя легионерами. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "железнодорожники" продлили контракты с россиянином Сергеем Платаненковым и иранцем Мохаммадхоссейном Чарклуи. Эти волейболисты будут выступать за бакинскую команду еще год.
"Азеррейл" продлил контракты с двумя легионерами
Мужская волейбольная команда "Азеррейл" продлила контракты с двумя легионерами.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "железнодорожники" продлили контракты с россиянином Сергеем Платаненковым и иранцем Мохаммадхоссейном Чарклуи.
Эти волейболисты будут выступать за бакинскую команду еще год.
Оба игрока выступают за "Азеррейл" с 2023 года.
Отметим, что последний победитель Высшей лиги "Азеррейл" ранее подписал новый контракт с главным тренером Борисом Гребенниковым.
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