"Азеррейл" продлил контракты с двумя легионерами

Мужская волейбольная команда "Азеррейл" продлила контракты с двумя легионерами.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, "железнодорожники" продлили контракты с россиянином Сергеем Платаненковым и иранцем Мохаммадхоссейном Чарклуи.

Эти волейболисты будут выступать за бакинскую команду еще год.

Оба игрока выступают за "Азеррейл" с 2023 года.

Отметим, что последний победитель Высшей лиги "Азеррейл" ранее подписал новый контракт с главным тренером Борисом Гребенниковым.