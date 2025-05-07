Глава Европарламента пригрозила подать в суд на Еврокомиссию

Глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола угрожает подать судебный иск против Еврокомиссии (ЕК) из-за планов исполнительной власти Евросоюза (ЕС) согласовать оборонные расходы в обход его законодателей. Об этом пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание сообщает, что Метсола обратилась к Урсуле фон дер Ляйен с просьбой изменить правовую основу для выделения 150 миллиардов евро на финансирование оборонных расходов, так чтобы инициатива не осуществлялась в обход Европарламента.

"Законодатели возмущены тем, что ЕК избрала ускоренную процедуру для принятия плана финансирования оборонных расходов, и утверждают, что это подрывает полномочия евродепутатов в вопросах бюджета", - говорится в материале.

При этом отмечается, что Метсола проинформировала фон дер Ляйен о готовности подать в суд на Еврокомиссию, в случае если требование законодательного органа будет проигнорировано.