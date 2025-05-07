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В Сабирабаде загорелся объект - ВИДЕО

В Сабирабадском районе, в селе Нариманкенд, произошел пожар на одном из объектов. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Пожар был быстро ликвидирован, и его распространение на соседние объекты удалось предотвратить.