В Сабирабаде загорелся объект

В Сабирабадском районе, в селе Нариманкенд, произошел пожар на одном из объектов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Пожар был быстро ликвидирован, и его распространение на соседние объекты удалось предотвратить.