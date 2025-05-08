https://news.day.az/world/1751157.html Три самолета столкнулись в воздухе во время авиашоу в Италии - ВИДЕО Три самолета Frecce Tricolori столкнулись в воздухе во время авиашоу на острове Пантеллерии в итальянской провинции Трапани. Об этом сообщает телеканал Rai News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Три самолета столкнулись в воздухе во время авиашоу в Италии - ВИДЕО
Три самолета Frecce Tricolori столкнулись в воздухе во время авиашоу на острове Пантеллерии в итальянской провинции Трапани. Об этом сообщает телеканал Rai News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Они потеряли ориентацию во время маневра, столкнулись, а затем пикировали, но пилотам удалось восстановить контроль и приземлиться", - говорится в статье.
В настоящее время проводится расследование причин столкновения. Пострадавший 32-летний пилот Лука Баттистони поступил в больницу с легкой травмой колен, уточнили в публикации.
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