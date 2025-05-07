https://news.day.az/politics/1751042.html Объявлена дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Следующее заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана состоится 16 мая. Об этом в ответ на запрос Trend сообщил член комиссии Рашад Меджид, передает Day.Az. Отметим, что это будет 7-е по счету заседание комиссии в текущем году.
Объявлена дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Следующее заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана состоится 16 мая.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщил член комиссии Рашад Меджид, передает Day.Az.
Отметим, что это будет 7-е по счету заседание комиссии в текущем году.
Напомним, что всего комиссия провела шесть заседаний в 2025 году и рассмотрела более 600 обращений.
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