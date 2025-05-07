Объявлена дата очередного заседания Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Следующее заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана состоится 16 мая.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщил член комиссии Рашад Меджид, передает Day.Az.

Отметим, что это будет 7-е по счету заседание комиссии в текущем году.

Напомним, что всего комиссия провела шесть заседаний в 2025 году и рассмотрела более 600 обращений.