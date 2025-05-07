Азербайджан проинформировал Венгрию об инструментах киберзащиты на основе ИИ

Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и находящаяся с официальным визитом в нашей стране делегация во главе с начальником Генерального штаба Сил обороны Венгрии, профессором, генералом Габором Бёрёнди посетили Центральный командный пункт ВВС, Центр кибербезопасности и одну из воинских частей коммандос.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Сначала заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде проинформировал прибывшую на Центральный командный пункт ВВС делегацию о структуре и деятельности командного пункта, отвечающего современным стандартам и оснащенного высокотехнологичными возможностями. Гостям был представлен подробный брифинг о процессах контроля над воздушным пространством страны, координации полетных операций и управления на уровне штаба.

Затем делегация, прибывшая в Центр кибербезопасности, ознакомилась с деятельностью, осуществляемой в направлении обеспечения кибербезопасности современных систем вооружения и средств информационных технологий, поступивших на вооружение Азербайджанской Армии, а также с условиями, созданными в Центре. Делегация была подробно проинформирована о современных средствах киберобороны на основе искусственного интеллекта.

Начальники генеральных штабов обеих стран посетили одну из воинских частей коммандос и ознакомились с условиями, созданными в воинской части.

Понаблюдав за деятельностью военнослужащих на башне горных коммандос и на тропе разведчика, гости ознакомились с выставкой вооружения, боеприпасов и боевой техники, имеющихся в распоряжении Азербайджанской Армии, была представлена информация об их тактико-технических характеристиках и правилах надлежащего применения.