В Азербайджане приостанавливается электронный перевод школьников

17 и 18 мая по всей стране будут проведены мониторинги с целью оценки успеваемости учащихся 4-х и 6-х классов.

Как сообщили Day.Az в MÜTDA, для обеспечения прозрачной и бесперебойной организации подготовительного этапа мониторинга с 17:00 8 мая временно приостанавливается электронный перевод учащихся 4-х и 6-х классов.

Отметим, после завершения процесса мониторинга процесс перевода будет продолжен.