https://news.day.az/society/1751036.html В Азербайджане приостанавливается электронный перевод школьников 17 и 18 мая по всей стране будут проведены мониторинги с целью оценки успеваемости учащихся 4-х и 6-х классов. Как сообщили Day.Az в MÜTDA, для обеспечения прозрачной и бесперебойной организации подготовительного этапа мониторинга с 17:00 8 мая временно приостанавливается электронный перевод учащихся 4-х и 6-х классов.
В Азербайджане приостанавливается электронный перевод школьников
17 и 18 мая по всей стране будут проведены мониторинги с целью оценки успеваемости учащихся 4-х и 6-х классов.
Как сообщили Day.Az в MÜTDA, для обеспечения прозрачной и бесперебойной организации подготовительного этапа мониторинга с 17:00 8 мая временно приостанавливается электронный перевод учащихся 4-х и 6-х классов.
Отметим, после завершения процесса мониторинга процесс перевода будет продолжен.
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