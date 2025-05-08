https://news.day.az/society/1751205.html В центре Баку сносят известный ресторан - ФОТО В Нарамановском районе Баку начался демонтаж одного из известных ресторанов столицы - "Шеки". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, заведение уже полностью освободили от имущества, и в настоящее время ведутся внутренние работы по разборке здания.
В центре Баку сносят известный ресторан - ФОТО
В Нарамановском районе Баку начался демонтаж одного из известных ресторанов столицы - "Шеки".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, заведение уже полностью освободили от имущества, и в настоящее время ведутся внутренние работы по разборке здания.
Снос проводится в рамках проекта по строительству новой автомагистрали на участке улицы Гасана Алиева - станция метро "Кероглу". Работы курирует Государственное агентство автомобильных дорог.
По информации, ресторан оказался в зоне, где будет проходить тоннель, и его наличие мешает реализации инфраструктурного проекта. Помимо "Шеки", сносу подлежат и другие строения, расположенные вблизи объекта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре