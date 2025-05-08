В центре Баку сносят известный ресторан

В Нарамановском районе Баку начался демонтаж одного из известных ресторанов столицы - "Шеки".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, заведение уже полностью освободили от имущества, и в настоящее время ведутся внутренние работы по разборке здания.

Снос проводится в рамках проекта по строительству новой автомагистрали на участке улицы Гасана Алиева - станция метро "Кероглу". Работы курирует Государственное агентство автомобильных дорог.

По информации, ресторан оказался в зоне, где будет проходить тоннель, и его наличие мешает реализации инфраструктурного проекта. Помимо "Шеки", сносу подлежат и другие строения, расположенные вблизи объекта.