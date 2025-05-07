Мощный смерч «выкосил» часть леса в России

Разрушительный смерч "выкосил" часть леса на Алтае. Внимание на случившееся в российском регионе обратил канал "Республика Алтай в Telegram", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в Турочакском районе республики. На записи, сделанной с помощью квадрокоптера, можно наблюдать, насколько много деревьев повалились из-за мощного ветра. "Что, вообще, природа может сделать! Она накажет всех", - убежден автор другого видео.

По информации синоптиков, ураган "прошел узкой полосой", так что стихийное бедствие не коснулось расположенных рядом населенных пунктов. Глава Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентин Декенов в разговоре с изданием "Подъем" отметил, что ожидалось усиление ветра до 15-20 метров в секунду, однако в итоге обошлось без опасных явлений. "Погодные условия в Горном Алтае определялись прохождением холодного фронта с мощной кучево-дождевой облачностью. По данным метеостанций, отмечались осадки в виде дождя по юго-востоку территории с мокрым снегом, местами грозы, порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду. Опасных явлений не наблюдалось. Стоит отметить, что конвективные процессы носят локальный и кратковременный характер", - заключил специалист.