Сколько смартфонов импортировал Азербайджан из Вьетнама?

В январе-феврале этого года из Вьетнама в Азербайджан было импортировано 26 тысяч 645 смартфонов.

Как передает Day.Az, по расчетам, проведенным Trend на основе данных Госкомстата Азербайджана, расходы на импорт такого количества смартфонов составили 11,7 миллиона долларов США.

Объем импорта смартфонов из Вьетнама сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9 650 единиц или 26,6 процента в количественном выражении и на 706 тысяч долларов США или 5,6 процента в стоимостном выражении.

Так, за первые два месяца прошлого года в Азербайджан из Вьетнама было импортировано 36 тысяч 295 смартфонов на сумму 12,4 миллиона долларов США.

В отчетный период средняя цена одного смартфона, импортированного из Вьетнама, составила 440 долларов США, что на 97,5 долларов США или 28,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году эта цена составляла 342,5 долларов США.

Отметим, что в январе-феврале текущего года в Азербайджан было поставлено 183 тысячи 109 смартфонов на сумму 54,2 миллиона долларов США. Смартфоны импортировались из Китая, Индии, Кореи, Грузии и Вьетнама.