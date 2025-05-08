В Сумгайыте прогремел взрыв,

В мастерской в Сумгайыте произошел взрыв, пострадал один человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в металлоплавильной мастерской в жилом массиве "Иншаатчылар" взорвалась печь.

В результате пострадал и госпитализирован Агаселим Джалилов, 1997 г. р.

По факту проводится расследование.