https://news.day.az/society/1751145.html В Сумгайыте прогремел взрыв, есть пострадавший В мастерской в Сумгайыте произошел взрыв, пострадал один человек Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в металлоплавильной мастерской в жилом массиве "Иншаатчылар" взорвалась печь. В результате пострадал и госпитализирован Агаселим Джалилов, 1997 г. р. По факту проводится расследование.
В Сумгайыте прогремел взрыв, есть пострадавший
В мастерской в Сумгайыте произошел взрыв, пострадал один человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в металлоплавильной мастерской в жилом массиве "Иншаатчылар" взорвалась печь.
В результате пострадал и госпитализирован Агаселим Джалилов, 1997 г. р.
По факту проводится расследование.
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