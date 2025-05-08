https://news.day.az/society/1751145.html

В Сумгайыте прогремел взрыв, есть пострадавший

В мастерской в Сумгайыте произошел взрыв, пострадал один человек Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в металлоплавильной мастерской в жилом массиве "Иншаатчылар" взорвалась печь. В результате пострадал и госпитализирован Агаселим Джалилов, 1997 г. р. По факту проводится расследование.