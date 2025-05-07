https://news.day.az/world/1750923.html Кардиналы отдали первые голоса за преемника Папы Римского - ВИДЕО В Ватикане кардиналы оставляют первые голоса за новую кандидатуру Папы Римского. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Кардиналы отдали первые голоса за преемника Папы Римского - ВИДЕО
В Ватикане кардиналы оставляют первые голоса за новую кандидатуру Папы Римского.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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