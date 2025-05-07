Германия готовится к росту военного бюджета

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует увеличить ежегодные оборонные расходы страны до более € 60 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Писториус хочет значительно увеличить ежегодный оборонный бюджет страны", - говорится в публикации агентства.

В марте глава блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, назначенный накануне канцлером Германии, заявил о достижении договоренности с партией "Зеленые" по вопросу увеличения государственных заимствований. Он отметил, что вырученные средства будут направлены на финансирование оборонного бюджета и инфраструктурных проектов.