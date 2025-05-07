Необычное объявление в бакинском автобусе стало вирусным

В одном из маршрутных автобусов в Баку появилось неожиданное объявление, вызвавшее бурную реакцию в социальных сетях.

Как передает Day.Az, в салоне была размещена табличка с текстом: "Уважаемые пассажиры! За видеозапись момента, когда водитель принимает оплату наличными, выплачивается вознаграждение - 30 манатов".

Информация быстро распространилась по интернету и вызвала резонанс. Мнения пользователей разделились: одни сочли такую инициативу оригинальным способом борьбы с нарушениями, другие - недопустимым вмешательством в личное пространство и провокацией на конфликты между пассажирами и водителями.

Кто именно разместил объявление, пока неизвестно. Представители транспортных компаний официально ситуацию не прокомментировали. Однако предполагается, что подобный шаг направлен на усиление контроля за соблюдением безналичной системы оплаты проезда и на исключение случаев получения водителями наличных.

Возникает закономерный вопрос: станет ли эта мера действенным способом обеспечения порядка или, наоборот, только обострит атмосферу в общественном транспорте?