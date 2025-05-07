https://news.day.az/world/1750915.html

В Финляндии разбился истребитель

В районе аэропорта в Лапландии упал истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet, но пилот успел катапультироваться. Как передает Day.Az, об этом сообщили финские ВВС. В сообщении говорится, что воздушной судно потерпело крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Спасшегося пилота уже обнаружили.