В Финляндии разбился истребитель

В районе аэропорта в Лапландии упал истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet, но пилот успел катапультироваться. 

Как передает Day.Az, об этом сообщили финские ВВС.

В сообщении говорится, что воздушной судно потерпело крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Спасшегося пилота уже обнаружили.