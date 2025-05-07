https://news.day.az/society/1751090.html В Баку произошел сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО В Насиминском районе Баку на улице Субхи Салаева, произошел пожар в жилом доме. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной противопожарной службы и Бакинского регионального центра. Пожар был оперативно локализован.
В Баку произошел сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО
В Насиминском районе Баку на улице Субхи Салаева, произошел пожар в жилом доме.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям
На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной противопожарной службы и Бакинского регионального центра.
Пожар был оперативно локализован.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре