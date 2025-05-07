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В Баку произошел сильный пожар - ФОТО - ВИДЕО

В Насиминском районе Баку на улице Субхи Салаева, произошел пожар в жилом доме. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной противопожарной службы и Бакинского регионального центра. Пожар был оперативно локализован.