В Баку произошел сильный пожар

В Насиминском районе Баку на улице Субхи Салаева, произошел пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям

На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной противопожарной службы и Бакинского регионального центра.

Пожар был оперативно локализован.