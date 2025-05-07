Армяне, вы что, хотите опять стать агрессорами?

Армяне, вы что, хотите опять стать агрессорами?

Как передает Day.Az, об этом сказал президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АОКП), депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан. в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Представляем вниманию читателей отрывок передачи: