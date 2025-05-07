https://news.day.az/politics/1750899.html

Армяне, вы что, хотите опять стать агрессорами? - Новруз Аслан на платформе Baku Network - ВИДЕО

Армяне, вы что, хотите опять стать агрессорами? Как передает Day.Az, об этом сказал президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АОКП), депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан. в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи: