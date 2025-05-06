«Азербайджан демонстрирует силу справедливости и мира»

В рамках нового выпуска аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым" на экспертной платформе Baku Network состоялся содержательный разговор с президентом Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АОКП), депутатом Милли Меджлиса Новрузом Асланом.

Как передает Day.Az, темой передачи стали вызовы постконфликтного периода, роль гуманитарных организаций и актуальные геополитические процессы в регионе.

Новруз Аслан задал тон размышлениям о балансе сил: "Мы должны говорить не просто о стабильности, а о той энергии, которая питает надежду и создает реальные перспективы для мира. К сожалению, в Армении сегодня доминирует именно негативная энергия, которая разрушает не только внутреннее единство этой страны, но и мешает всему региону двигаться вперёд".

Он отметил, что несмотря на тяжёлое наследие конфликта и попытки реваншистских кругов в Ереване вернуть ситуацию "в прошлое", Азербайджан действует расчётливо и уверенно: "Мы выиграли войну - 44-дневную, блистательную, освободительную. И были готовы к тому, что последует - реваншистская риторика, попытки вернуться к агрессии. Но мы всё это просчитывали и знаем, как действовать. У нас есть стратегия. Мы не отклоняемся от курса".

Особое внимание в разговоре было уделено гуманитарной миссии Красного Полумесяца в Карабахе. Аслан рассказал, как добровольцы организации пытались доставить 40 тонн муки жителям в трудной ситуации, но были встречены бетонными баррикадами и политическими отказами: "Мы не политическая организация. Мы поехали туда с добрыми намерениями - чтобы помочь. Но даже провести оценку ситуации нам не позволили. Всё из-за внешнего вмешательства, влияния диаспоры, национализма и сепаратизма".

Новруз Аслан подчеркнул, что настоящие враги мира - это те, кто подстрекает к постоянной эскалации, кто заставляет простых людей снова и снова "входить в одну и ту же реку войны", в то время как Армения получила уникальный шанс двигаться в правовом поле и интегрироваться в Европу: "Если бы не была возвращена территория Азербайджана, если бы не состоялась 44-дневная война, могли бы они сегодня подавать заявку в ЕС? Конечно нет. Эта война открыла путь к миру - и это надо признать".

В ответ на попытки Армении "прорубить окно в прошлое", как выразился депутат, Азербайджан демонстрирует пример рациональной политики: "Мы восстанавливаем Шушу, Агдам, Физули. Наш караван идёт. У нас работа. Мы не обращаем внимания на тех, кто хочет создать "правительство в изгнании" или провоцировать новые конфликты. Это их дело. Наш путь - созидание".

Особое место в беседе заняли размышления о значении "мягкой силы" и международной репутации Азербайджана: "Мы показали всему миру силу - и военную, и гуманитарную. И сейчас весь мир наблюдает за нашей реконструкцией Карабаха, за возвращением людей. И без единого доллара внешней помощи".

По словам Н.Аслана, за заявлениями президента Ильхама Алиева следят не только в Азербайджане, но и в странах ЕС, в Армении и в ведущих дипломатических школах мира: "Это уже не просто выступления. Это школа - школа рациональной, мудрой политики. Это и есть сила - та самая "умная сила", которая объединяет в себе и твёрдость, и гуманизм".

В завершение беседы Новруз Аслан обратился ко всем народам региона: "Мы стоим перед выбором: либо снова конфликт, либо совместное будущее. Мы должны думать о наследии, которое оставим своим детям. Мир - это наш выбор. И мы готовы к нему".