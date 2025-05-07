https://news.day.az/society/1750958.html В Лянкяране произошел несчастный случай на рыбалке В Лянкяранском районе, в селе Велади, произошел трагический инцидент. Как передает Day.Az, местный житель Азизага Ширали оглу Агаев (1966 г.р.) отправился на рыбалку. Во время забрасывания удочки он случайно зацепил крючком высоковольтную линию электропередачи, что привело к летальному удару током.
В Лянкяране произошел несчастный случай на рыбалке
В Лянкяранском районе, в селе Велади, произошел трагический инцидент.
Как передает Day.Az, местный житель Азизага Ширали оглу Агаев (1966 г.р.) отправился на рыбалку. Во время забрасывания удочки он случайно зацепил крючком высоковольтную линию электропередачи, что привело к летальному удару током.
Тело погибшего было найдено местными жителями и передано его семье.
По факту происшествия начато расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре