https://news.day.az/world/1750960.html Новый канцлер Германии захотел созвониться с Трампом Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в четверг, 8 мая, созвонится с президентом США Дональдом Трампом. С таким заявлением новый глава немецкого правительства выступил в интервью телеканалу ZDF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Новость обновляется
Новый канцлер Германии захотел созвониться с Трампом
Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в четверг, 8 мая, созвонится с президентом США Дональдом Трампом. С таким заявлением новый глава немецкого правительства выступил в интервью телеканалу ZDF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы пока не знакомы лично. Мы познакомимся самое позднее на саммите НАТО в Гааге в июне, возможно, и раньше", - пояснил бундесканцлер.
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