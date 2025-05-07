Новый канцлер Германии захотел созвониться с Трампом

Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в четверг, 8 мая, созвонится с президентом США Дональдом Трампом. С таким заявлением новый глава немецкого правительства выступил в интервью телеканалу ZDF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы пока не знакомы лично. Мы познакомимся самое позднее на саммите НАТО в Гааге в июне, возможно, и раньше", - пояснил бундесканцлер.