16-летний азербайджанский виртуоз-джазмен покорил Италию

16-летний азербайджанский виртуоз, лауреат международных конкурсов, пианист, вокалист, композитор, джазмен Мухаммед Аллахвердиев с созданным им квартетом с большим успехом выступил с концертной программой на Salerno Jazz Festival в Италии, сообщает Day.Az.

Вместе со своими коллегами - саксофонистом Иваном Форленца, бас-гитаристом Винченцо Чиарди и ударником Винченцо Куомо пианист представил насыщенную и стилистически многослойную программу, где органично переплелись этно-джаз, классический джаз и свободные импровизации. Их выступление стало настоящим праздником живого звука и энергетики, где каждый пассаж, каждая импровизация несли дыхание свободы и культурного многообразия.

Зрители, собравшиеся в концертном зале, не раз прерывали исполнение бурными аплодисментами, встречая юного музыканта и его ансамбль с искренним восторгом. Яркость, музыкальная зрелость, эмоциональная выразительность и техническая уверенность Мухаммеда произвели глубокое впечатление как на публику, так и на профессиональное сообщество фестиваля. Его игра - это не только техника, но и сердце. Это интонация будущего, которое начинается здесь и сейчас, в звуке, рождённом между клавишами, чувствами и вдохновением.

Особенным моментом этого дня стало также выступление легенды американского джаза, выдающегося пианиста и композитора Кенни Вернера, в репертуар которого входит произведение азербайджанского классика Саида Рустамова "Hardasan".

Мухаммед Аллахвердиев - ученик 11-го класса Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, музыкальный руководитель международного проекта Friendship project с участием представителей двенадцати стран. В 15 лет создал группу Məcaz. В различные годы выступал на фестивалях и на концертах с такими известными джазменами как Jeff Ballard, Linley Marthe, Carlos Sarduy, Chris Jennings, Michel Godard, Rafael Mendes и другие.