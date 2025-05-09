Экс-посол Турции в Азербайджане получил высокую должность

Бывший посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи получил новое высокопоставленное назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, он стал советником вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Ранее Багчи представлял Турцию в Азербайджане в качестве посла, а также был депутатом Великого национального собрания от провинции Чорум. Назначение на пост советника расценивается как продолжение его политической и дипломатической карьеры на уровне высших государственных структур Турции.