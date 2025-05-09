https://news.day.az/world/1751389.html Экс-посол Турции в Азербайджане получил высокую должность Бывший посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи получил новое высокопоставленное назначение. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, он стал советником вице-президента Турции Джевдета Йылмаза. Ранее Багчи представлял Турцию в Азербайджане в качестве посла, а также был депутатом Великого национального собрания от провинции Чорум.
Экс-посол Турции в Азербайджане получил высокую должность
Бывший посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи получил новое высокопоставленное назначение.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, он стал советником вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.
Ранее Багчи представлял Турцию в Азербайджане в качестве посла, а также был депутатом Великого национального собрания от провинции Чорум. Назначение на пост советника расценивается как продолжение его политической и дипломатической карьеры на уровне высших государственных структур Турции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре