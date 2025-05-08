Пакистан отверг обвинения Индии

Правительство Пакистана категорически отвергает обвинения Индии в нанесении ударов по населенным пунктам Патханкот, Джайсалмер и Сринагар.

Как передает Day.Az, об этом говорится в релизе пресс-службы МИД исламской республики.

"Правительство Пакистана категорически отвергает беспочвенные и безответственные обвинения, распространяемые индийскими СМИ, обвиняющими Пакистан в организации атак на Патханкот, Джайсалмер и Сринагар. Эти утверждения полностью не обоснованы, политически мотивированы и являются частью безрассудной пропагандистской кампании, направленной на очернение Пакистана", - отмечается в сообщении.

"Мы настоятельно призываем международное сообщество серьезно отнестись к этому опасному поведению и посоветовать Индии проявлять сдержанность и ответственность. Любая эскалация, основанная на ложных предлогах, будет встречена с полной решимостью и решимостью защитить суверенитет и территориальную целостность Пакистана", - подчеркивается в сообщении.